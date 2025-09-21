Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов

«В лесах Москвы и Подмосковья продолжается “грибной сезон” — теплая осень делает свое дело, например, опят полно. Но к сбору грибов важно подходить с умом. Во-первых, необходимо четко понимать, в каком месте вы планируете собирать грибы. Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ. На физлиц — в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, на юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей», — сказал Колунов.