Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россиянам за сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях грозит штраф до четырех тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
«В лесах Москвы и Подмосковья продолжается “грибной сезон” — теплая осень делает свое дело, например, опят полно. Но к сбору грибов важно подходить с умом. Во-первых, необходимо четко понимать, в каком месте вы планируете собирать грибы. Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ. На физлиц — в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, на юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей», — сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что если речь идет о сборе краснокнижных грибов, то при доказанности умысла гражданам может грозить ответственность по статье УК РФ 260.1.
«Самое строгое наказание по этой статье — лишение свободы сроком от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Перечень особо ценных грибов устанавливает правительство РФ и регионы», — подчеркнул он.
Колунов добавил, что суть таких строгих мер заключается в том, чтобы постараться сохранить биоразнообразие России и защитить уникальные виды флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. «Так что, если вы не разбираетесь в грибах — найдите опытного компаньона или вовсе не рискуйте», — заключил он.