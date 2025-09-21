NYT: США могут уступить Китаю в лунной гонке из-за Илона Маска

Согласно планам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), высадка на поверхность Луны должна была быть осуществлена с помощью корабля Starship, разработанного SpaceX. Однако, по признанию бывших сотрудников NASA, многоступенчатый план высадки оказался слишком сложным, а наиболее рискованной частью проекта является именно та, которая находится в зоне ответственности SpaceX.