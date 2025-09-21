Ричмонд
NYT: США могут уступить Китаю в лунной гонке из-за Илона Маска

Чиновники NASA обсуждают перенос миссии Artemis III на 2028 год.

Источник: Комсомольская правда

США рискуют проиграть КНР в лунной гонке и могут не успеть осуществить высадку на Луну в 2027 году, как планировалось ранее, сообщает газета The New York Times. Причинами возможной неудачи стали задержки в реализации проекта со стороны компании SpaceX Илона Маска, которая разрабатывает корабль Starship для этой миссии.

Согласно планам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), высадка на поверхность Луны должна была быть осуществлена с помощью корабля Starship, разработанного SpaceX. Однако, по признанию бывших сотрудников NASA, многоступенчатый план высадки оказался слишком сложным, а наиболее рискованной частью проекта является именно та, которая находится в зоне ответственности SpaceX.

Уточняется, что чиновники NASA в частном порядке обсуждают возможность переноса миссии Artemis III на 2028 год. Некоторые из них допускают, что корабль Starship может быть не готов к высадке на Луну раньше 2032 года.

Илон Маск, глава SpaceX, резко отреагировал на публикацию в The New York Times. «The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать», — написал он в социальной сети X.

Напомним, в августе SpaceX отменила запуск прототипа корабля Starship из-за технических неполадок.

