Получивший подарок от Shaman Дык Фук в шоке от победы на Интервидении

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом Shaman, поздравил с победой на Интервидении вьетнамского исполнителя Дык Фука. Перед конкурсом артисты обменялись подарками: Shaman вручил коллеге мерч «Победы», а сам получил вьетнамский национальный головной убор.

Источник: Life.ru

Shaman вручил подарки Дык Фуку и поздравил коллегу с победой на Интервидении. Видео © Telegram / SHAMAN.

«Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками — я ему подарил мерч “Победы”. Я как чувствовал! Поздравляю с победой!» — написал Shaman в соцсетях.

Победитель Интервидения признался, что не ожидал такого успеха. Дык Фук отметил, что для него это стало и шоком, и большим шагом в карьере.

«Для меня это большая честь… Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьёзный шаг в карьере», — сказал он после шоу.

Ранее Life.ru писал, что Shaman удивил зрителей просьбой не ставить ему оценки на Интервидении. Артист подчеркнул, что сама встреча талантливых музыкантов в России уже стала победой. Он признался, что счастлив быть частью конкурса, где уважают и берегут культуру каждой страны. После выступления Ярослав получил поцелуй от Екатерины Мизулиной.

