Победитель «Интервидения» Дык Фук потратит часть выигрыша на помощь России

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение 2025», который прошел 20 сентября в Москве, Дык Фук из Вьетнама отправит свой выигрыш на благотворительность в России. Об этом сообщил сам исполнитель в эфире Первого канала.

Победитель из Вьетнама получил 30 миллионов рублей.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — отметил музыкант в студии «Пусть говорят». По итогам голосования профессионального жюри Дык Фук набрал 422 балла и занял первое место. Он получил Кубок и 30 миллионов рублей.

Международный конкурс «Интервидение» прошел в Москве по указу президента РФ Владимира Путина, в финале выступили артисты из 22 стран. Представитель России Shaman отказался от оценки своего номера, а победу одержал Дык Фук из Вьетнама, которого лично поздравил российский певец. Второе место заняла Киргизия, третье — Катар.