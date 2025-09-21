СМИ раскрыли, почему США отстают в космической гонке

По словам экспертов, ситуация усугубляется тем, что амбициозный план Маска доставить астронавтов на поверхность Луны зависит от никогда не предпринимавшейся дозаправки в космосе, которую бывшие инженеры НАСА называют настолько рискованной и отстающей от графика, что могут пройти годы, прежде чем она будет готова к миссии на Луну. Бывшие сотрудники НАСА также признают, что проблема отчасти заключается в том, что они выбрали чрезмерно сложный и рискованный план высадки на Луну.