Победитель «Интервидения» раскрыл, куда планирует потратить свой выигрыш

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале победитель сообщил, что планирует найти подходящий фонд и перечислить часть выигрыша на благотворительные цели в России. Также артист выразил желание сотрудничать с российскими коллегами и улучшить знание русского языка, отметив, что хочет лично написать песню на русском.