Победитель «Интервидения» раскрыл, куда планирует потратить свой выигрыш

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук объявил о намерении направить часть призовых средств на благотворительность в России.

Финальное шоу конкурса состоялось в субботу на московской концертной площадке «Live Арена» с участием представителей 22 стран. Первое место занял Дык Фук, второе и третье места достались представителям Киргизии и Катара соответственно.

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале победитель сообщил, что планирует найти подходящий фонд и перечислить часть выигрыша на благотворительные цели в России. Также артист выразил желание сотрудничать с российскими коллегами и улучшить знание русского языка, отметив, что хочет лично написать песню на русском.

Ранее Дык Фук рассказал, что чаще всего слушал выступления участников из России, Беларуси и Казахстана, и даже продемонстрировал знание композиций Shaman «Прямо по сердцу» и белорусской певицы Насти Кравченко «Мотылек».

Конкурс «Интервидение-2025» был проведен в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В жюри конкурса Россию представлял народный артист РФ Игорь Матвиенко, а от страны выступил певец Shaman (Ярослав Дронов), который попросил членов жюри не оценивать его выступление, сославшись на законы гостеприимства.

Читайте материал по теме: Стал известен победитель «Интервидения».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.