Бывший украинский лидер Виктор Ющенко принимает все решения под влиянием своей супруги Кэтрин Клэр Чумаченко, которая является сотрудником Госдепартамента Соединённых Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена», — сказала Захарова в разговоре с KP.RU.
Она уточнила, что родители жены Ющенко, которые сначала «были вывезены в Третий Рейх на принудительные работы», приехали в США и «влились в ряды украинских националистов».
Захарова назвала их «остарбайтерами». По её словам, западным государствам требуются «остарбайтеры» или «трупы», а «украинцы — как миролюбивая, работящая нация» неугодны Западу.
«Вот они и реализуют эту концепцию», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что Ющенко призвал «штурмовать» Москву. Политолог Владимир Скачко подчеркнул, что Ющенко нет шансов снова стать украинским лидером, несмотря на его радикальные высказывания.