Американская певица Vassy не спела на «Интервидении» из-за политического давления со стороны Австралии, SHAMAN отказался бороться за главный приз из соображений «русского гостеприимства», а победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Он увез домой хрустальный кубок и 30 млн рублей. О том, как прошло триумфальное возражение песенного конкурса — в репортаже «Известий».
Воздушные гимнасты и «Я русский» а капелла.
20 сентября люди со всего мира приехали к «Live Арене» в Москве, чтобы своими глазами увидеть, как возродится один из старейших песенных конкурсов. Море флагов, раскрашенные лица, мерцающие гирлянды, кокошники и многочисленные национальные костюмы превратили толпу в живой калейдоскоп. 11 тысяч гостей в зале и миллионы зрителей у экранов собрались, чтобы увидеть, кто из 23 стран-участниц станет первым победителем «Интервидения 2025».
За сутки все билеты закончились. При этом цена за самые дорогие достигала 50 тыс. рублей. Задолго до начала финальной церемонии трибуны ломились от гостей. Люди танцевали под диджейский сет из мировых хитов, а когда музыка затихала, сами скандировали «Катюшу», «Коня» Игоря Матвиенко и даже гимн России. В коридорах зрители пели знаменитую песню SHAMAN «Я русский».
Церемонию открыли послы конкурса Клава Кока и Дима Билан, который до сих пор остается единственным российским победителем «Евровидения». Под легендарную композицию группы «Альянс» «На заре» с крыши арены на зрителей опустились воздушные гимнасты и гигантский белый шар.
На сцене появились две пары ведущих — певец Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина, а также индийская актриса Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. Они поприветствовали собравшихся и ознаменовали открытие официальным обращением президента РФ Владимира Путина, который назвал финал международного песенного конкурса «Интервидение» одним из самых ожидаемых культурных событий года.
— Современный мир стремительно меняется. В нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран, — отметил президент.
Путин подчеркнул, что Россия всегда была и продолжает оставаться страной, открытой для общения и сотрудничества. Основной идеей конкурса президент назвал уважение к традиционным ценностям и многообразию культур.
Американка не выступила в Москве, SHAMAN отказался соревноваться.
Официальная часть отгремела, и на сцене появились первая конкурсантка — певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Она зажгла арену страстной кубинской румбой под песню Guaguanco. Второй номер достался трио из Киргизии Nomad, которое позже уверенно лидировало в голосовании. По отдельности Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев давно знакомы российской публике благодаря участию в шоу «Ну-ка, все вместе!». Поэтому ребят здесь встретили, как родных. Коллектив исполнил лирическую поп-балладу на родном языке «Жалгыз сага».
Следом появился китайский исполнитель Ван Си (Wang Xi), которого за бархатный и глубокий тембр голоса на родине назвали Элвисом Ваном. Певец выступал в одиночестве: без балета, акробатов и компьютерной графики, однако именно ему достались первые оглушительные аплодисменты.
После пары лирических композиций драйв залу вернул Мустафа Саад из Египта. Под национальные мотивы Ближнего Востока с примесью электронных битов он спел песню о любви Ben elbanat.
А вот следующую участницу в России ждали с особым трепетом. Под пятым номером должна была выступать певица Василика Карагиорго, известная под псевдонимом Vassy из США. Однако девушка не спела в Москве из-за беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии, гражданкой которой она также является.
Организаторы принесли извинения собравшимся и отметили, что США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри легендарным экс-вокалистом групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернером.
— Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Еще один сюрприз зрителям преподнес российский участник SHAMAN. После впечатляющего выступления с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу», дополненного фантастической компьютерной графикой, молодой человек остался на сцене, чтобы сделать заявление.
— По законам гостеприимства, я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление, — сказал Ярослав Дронов.
Триумф Вьетнама.
Следом свои номера показали супружеский и творческий дуэт Лусиана Калазанс и Таис Надер из Бразилии, один из самых юных артистов конкурса Фаррух Хасанов из Таджикистана, мощная вокалистка Дана Аль-Мир из Катара и пронзительный дуэт мадагаскарских звезд Denise & D-Lain.
Если измерять в децибелах уровень шума при выходе китайского и российского артистов, то он кажется шепотом в сравнении с реакцией зала на появление вьетнамского певца Дык Фука. Помимо армии поклонников в России он мгновенно обратил в своих фанатов и тех, кто его видел впервые. Уверенный и мощный вокал, технически сложный и драматургически выверенный номер, смена жанров и сочетание этники и современности мгновенно сделали Дык Фука фаворитом вечера.
Под конец церемонии свою песню «Мотылек» спела Настя Кравченко из Белоруссии. Именно ей Игорь Матвиенко, представляющий Россию в судейской коллегии, отдал высший бал.
В отличие от «Евровидения», победителя выбирали не зрители, а международное жюри. В его состав вошли Джо Линн Тернер, индийский композитор Джан Ниссар Лоне, египетский музыковед Мохсен Аль-Сайед Иисса, диджей DJ Pinye из Кении и другие культурные представители стран-участниц. Каждый присуждал конкурсантам от 1 до 23 баллов. Победитель определялся большинством голосов.
Песни спеты. Жюри проголосовало. Исполнители на сцене. По заведенной на подобных конкурсах традиции, ведущие объявляют, кому члены комиссии отдали большинство голосов. Из-за технических накладок и трудностей перевода участник из Китая Ван Си сначала решил, что именно он стал победителем. Но это были лишь первые баллы.
Пока Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина зачитывали фаворитов, таблица лидеров менялась у зрителей на глазах. На первую строчку выходили то трио из Киргизии, то дуэт из Мадагаскара. Но в конечном счете именно вьетнамец Дык Фук закрепился на вершине списка, став победителем «Интервидения 2025».
Если бы публика в зале могла голосовать, то приняла бы такое же решение. Люди сканировали: «Вьетнам! Вьетнам! Вьетнам!», а ошарашенный Дык Фук, прижимая к груди хрустальный кубок, благодарил хозяев по-русски.
Благодаря колоссальным творческим, техническим и политическим усилиям России, песенный конкурс «Интервидение» смог возродиться из небытия и громко заявить о себе на весь мир. Следующая остановка — Саудовская Аравия. Именно там пройдет конкурс в 2026 году.