Новая тональность: вьетнамский певец взял кубок «Интервидения»

Если измерять в децибелах уровень шума при выходе китайского и российского артистов, то он кажется шепотом в сравнении с реакцией зала на появление вьетнамского певца Дык Фука. Помимо армии поклонников в России он мгновенно обратил в своих фанатов и тех, кто его видел впервые. Уверенный и мощный вокал, технически сложный и драматургически выверенный номер, смена жанров и сочетание этники и современности мгновенно сделали Дык Фука фаворитом вечера.