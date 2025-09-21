В России предлагается поднять штрафы за распитие алкоголя и курение в подъездах

В ГД предложили поднять штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах.
Увеличить административные штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах жилых домов предлагают в Госдуме. С инициативой выступили глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, направив соответствующее обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
«Предлагаем внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования и за распитие алкогольной продукции в этих же местах. Необходимо установить базовый штраф в размере до 15 тысяч рублей», — отмечается в документе, сообщает агентство ПРАЙМ.
Авторы обращения также рекомендуют ввести ответственность за повторные нарушения в течение года — штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, предлагается наказывать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК за бездействие по жалобам жильцов: для них может быть установлен отдельный штраф — до 200 тысяч рублей.
Ранее с похожей инициативой выступала лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, предложив увеличить штрафы за курение на рабочем месте. Сейчас штрафы за курение в неположенных местах составляют от 500 до 1500 рублей, однако авторы инициатив считают такие меры недостаточными.