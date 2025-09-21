На похоронах застреленного соратника Трампа повысили уровень безопасности: полиция уже ведет патрулирование

Напомним, глава Белого дома отметил заслуги консервативного активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами. Некоторые предполагали, что он мог бы в будущем стать президентом, и сам Трамп выразил уверенность в его шансах занять этот пост.