На похоронах застреленного соратника Трампа повысили уровень безопасности: полиция уже ведет патрулирование

РИАН: Охрану у места прощания с Чарли Кирком усилили перед приездом Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Усилены меры безопасности вокруг стадиона в американском Финиксе — там в воскресенье, 21 сентября, пройдут памятные мероприятия по убитому активисту и консерватору Чарли Кирку. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, подъезды к стадиону уже перекрыты полицией, а офицеры патрулируют прилегающую территорию. Парковка возле арены обнесена двухметровым забором. Собеседник издания также отметил значительное присутствие журналистов в районе.

Ранее стало известно, что на похоронах Кирка выступит президент США Дональд Трамп.

Напомним, глава Белого дома отметил заслуги консервативного активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами. Некоторые предполагали, что он мог бы в будущем стать президентом, и сам Трамп выразил уверенность в его шансах занять этот пост.

Трагедия, унесшая жизнь Чарли Кирка, произошла во время массового мероприятия в Университете долины Юта 10 сентября. Активист получил тяжелое ранение в шею. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, и он скончался в больнице.

