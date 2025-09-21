На похоронах застреленного соратника Трампа повысили уровень безопасности: полиция уже ведет патрулирование

Усилены меры безопасности вокруг стадиона в американском Финиксе — там в воскресенье, 21 сентября, пройдут памятные мероприятия по убитому активисту и консерватору Чарли Кирку. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, подъезды к стадиону уже перекрыты полицией, а офицеры патрулируют прилегающую территорию. Парковка возле арены обнесена двухметровым забором. Собеседник издания также отметил значительное присутствие журналистов в районе.
Ранее стало известно, что на похоронах Кирка выступит президент США Дональд Трамп.
Напомним, глава Белого дома отметил заслуги консервативного активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами. Некоторые предполагали, что он мог бы в будущем стать президентом, и сам Трамп выразил уверенность в его шансах занять этот пост.
Трагедия, унесшая жизнь Чарли Кирка, произошла во время массового мероприятия в Университете долины Юта 10 сентября. Активист получил тяжелое ранение в шею. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, и он скончался в больнице.