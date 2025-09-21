Россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях

«Если пособие или пенсия попадут в пилотный список уже с октября 2025 года, граждане об этом узнают заранее и смогут выбрать способ получения, при этом сам процесс использования цифрового рубля будет максимально простым: доступ через мобильное приложение банка, возможность переводов и оплат, а при необходимости — мгновенная конвертация в обычные деньги», — рассказал Немкин.