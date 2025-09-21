SHAMAN рассказал о подарке для победителя «Интервидения»: он стал пророческим

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обратился с приветствием к участникам конкурса «Интервидение». По его словам, конкурс возродился из-за большого интереса со стороны участников. Лавров объяснил, почему это произошло. Россия получила много запросов от стран БРИКС с идеей организовать подобное мероприятие.