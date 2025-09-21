SHAMAN рассказал о подарке для победителя «Интервидения»: он стал пророческим

Российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, передал подарок победителю международного конкурса «Интервидение» — певцу из Вьетнама Дык Фуку. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.
Дронов отметил, что обмен подарками с Дык Фуком состоялся накануне конкурса.
«Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками — я ему подарил мерч “Победы”», — поделился SHAMAN. Также певец поздравил Дык Фука с завоеванием первого места.
Недавно стало известно, что победитель Интервидения из Вьетнама заявил, что хотел бы выучить русский язык.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обратился с приветствием к участникам конкурса «Интервидение». По его словам, конкурс возродился из-за большого интереса со стороны участников. Лавров объяснил, почему это произошло. Россия получила много запросов от стран БРИКС с идеей организовать подобное мероприятие.