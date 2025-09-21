Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHAMAN рассказал о подарке для победителя «Интервидения»: он стал пророческим

SHAMAN рассказал, что перед «Интервидением» подарил певцу Дык Фуку мерч «Победы».

Источник: Комсомольская правда

Российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, передал подарок победителю международного конкурса «Интервидение» — певцу из Вьетнама Дык Фуку. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Дронов отметил, что обмен подарками с Дык Фуком состоялся накануне конкурса.

«Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками — я ему подарил мерч “Победы”», — поделился SHAMAN. Также певец поздравил Дык Фука с завоеванием первого места.

Недавно стало известно, что победитель Интервидения из Вьетнама заявил, что хотел бы выучить русский язык.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обратился с приветствием к участникам конкурса «Интервидение». По его словам, конкурс возродился из-за большого интереса со стороны участников. Лавров объяснил, почему это произошло. Россия получила много запросов от стран БРИКС с идеей организовать подобное мероприятие.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше