«Интервидение» определило победителя: итоги, яркие номера, подробности конкурса

В субботу, 20 сентября, на площадке «Live Арена» в Москве прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». Его победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук. Он забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.
Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.
Московское «Интервидение» открыл дуэт Димы Билана и Полины Гагариной. Победитель Евровидения-2008 и серебряный призер Евровидения-2015 исполнили композицию «На заре» из репертуара группы «Альянс».
Далее к аудитории конкурса обратился президент РФ Владимир Путин. Он назвал его «одним из самых ожидаемых культурных событий года».
Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Но представительница Соединенных Штатов — певица Vassy — в последний момент не смогла принять участие в конкурсе. У нее двойное гражданство США и Австралии. По словам организаторов, австралийские власти надавили на артистку, в результате чего она отказалась от выступления.
Конкурс открыла Cулема Иглесиас Саласар с Кубы, а завершил Раухан Малик из Индии. Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил под № 9 с песней «Прямо по сердцу», которую написал Максим Фадеев. После своего номера он поблагодарил публику за теплый прием и попросил членов жюри не оценивать его выступление: «Россия уже победила, потому что вы все находитесь у нас в гостях».
Участник конкурса от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил для зрителей финала песню «Калинка-малинка» на русском языке. Он рассказал, что успел немного выучить русский язык.
Певец из Венесуэлы Омар Аседо произвел настоящий фурор во время своего выступления. Он представил зажигательный номер под ритмы «латино», который сопровождался файер-шоу.
Выступления конкурсантов оценивало жюри из 23 экспертов. Судьи не могли голосовать за свои страны.
В итоге победителем «Интервидения» стал певец Дык Фук из Вьетнама, набрав 422 балла. Он поразил зрителей своим номером. Второе место заняла группа Nomad из Киргизии с 373 баллами. Третье место досталось Дане Аль-Мир из Катара, которая набрала 369 баллов.
Хореограф, режиссер Алла Духова, говоря о победе Дыка Фука на «Интервидении», заявила в эфире Первого канала, что его победа объективна, так как номер был «самый запоминающийся».
Конкурс «Интервидение» стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.