«Интервидение» определило победителя: итоги, яркие номера, подробности конкурса

Конкурс открыла Cулема Иглесиас Саласар с Кубы, а завершил Раухан Малик из Индии. Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил под № 9 с песней «Прямо по сердцу», которую написал Максим Фадеев. После своего номера он поблагодарил публику за теплый прием и попросил членов жюри не оценивать его выступление: «Россия уже победила, потому что вы все находитесь у нас в гостях».