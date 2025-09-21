Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США рискуют проиграть Китаю в лунной гонке из-за проблем у SpaceX

Некоторые экс-сотрудники NASA опасаются, что SpaceX может сорвать сроки высадки на Луну.

Источник: Аргументы и факты

США способны проиграть Китаю в развитии лунной программы и рискуют не успеть высадиться на естественный спутник Земли в 2027 году, написала газета The New York Times (NYT).

Причиной этого может стать срыв сроков компанией SpaceX, которую возглавляет миллиардер Илон Маск. Согласно графику NASA, в 2027 году сверхтяжелая ракета Space Launch System должна доставить на орбиту Луны корабль Orion с астронавтами.

Высадку на поверхность естественного спутника планируется осуществить при помощи корабля Starship. Экс-сотрудники NASA считают такой план очень сложным. Они напомнили, что SpaceX отвечает за наиболее рискованный этап проекта.

В публикации говорится, что часть чиновников NASA обсуждает перенос высадки на 2028 год. Некоторые из них не исключают, что Starship будет готов к высадке не раньше 2032 года.

Министр транспорта США Шон Даффи, который исполняет обязанности директора национального управления по аэронавтике, уточнил, что он продолжает поддерживать участие SpaceX в лунной программе.

Напомним, в конце февраля компания Илона Маска запустила к Луне посадочный модуль Athena. Миссию IM-2 пришлось досрочно завершить из-за падения аппарата на бок при посадке на лунную поверхность.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше