NYT: США рискуют проиграть Китаю в лунной гонке из-за проблем у SpaceX

США способны проиграть Китаю в развитии лунной программы и рискуют не успеть высадиться на естественный спутник Земли в 2027 году, написала газета The New York Times (NYT).
Высадку на поверхность естественного спутника планируется осуществить при помощи корабля Starship. Экс-сотрудники NASA считают такой план очень сложным. Они напомнили, что SpaceX отвечает за наиболее рискованный этап проекта.
В публикации говорится, что часть чиновников NASA обсуждает перенос высадки на 2028 год. Некоторые из них не исключают, что Starship будет готов к высадке не раньше 2032 года.
Министр транспорта США Шон Даффи, который исполняет обязанности директора национального управления по аэронавтике, уточнил, что он продолжает поддерживать участие SpaceX в лунной программе.
Напомним, в конце февраля компания Илона Маска запустила к Луне посадочный модуль Athena. Миссию IM-2 пришлось досрочно завершить из-за падения аппарата на бок при посадке на лунную поверхность.