В России ужесточат контроль за ненадежными управляющими компаниями

В России с 1 марта 2026 года усилят контроль над управляющими компаниями (УК) многоквартирных домов, у которых зафиксированы серьёзные нарушения. Это предусмотрено постановлением правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Подчеркивается, что плановые проверки тех УК, которые не относятся к высокой группе риска, отменят. А компании из категории высокого риска будут проверять чаще — не реже одного раза в два года вместо одного раза в три года, а также предусмотрели по одному обязательному профилактическому визиту ежегодно.
Критерии отнесения к высокой группе риска уточнили: туда попадут компании, которым в последние два года вынесли три и более вступивших в силу постановления о грубых нарушениях. Кроме того, в число нарушений лицензионных требований включили не только крупные долги перед поставщиками ресурсов, но и долги перед региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов.
Контроль станет более цифровым: инспекторы смогут проводить проверки и профилактические визиты дистанционно через видеосвязь, а фиксация нарушений будет вестись с помощью обязательного мобильного приложения «Инспектор».
Ранее стало известно, что 73% опрошенных россиян заявили, что недовольны своей управляющей компанией. Они пожаловались на некачественный ремонт и плохую уборку.