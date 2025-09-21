В России ужесточат контроль за ненадежными управляющими компаниями

Подчеркивается, что плановые проверки тех УК, которые не относятся к высокой группе риска, отменят. А компании из категории высокого риска будут проверять чаще — не реже одного раза в два года вместо одного раза в три года, а также предусмотрели по одному обязательному профилактическому визиту ежегодно.