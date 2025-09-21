Ричмонд
Мизулина назвала «Интервидение» символом единения традиционного мира

Мизулина заявила, что «Интервидение» символизирует объединение миллиардов людей.

Источник: Комсомольская правда

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала победу Вьетнама на конкурсе «Интервидение» общей победой «традиционного мира». В своём Telegram-канале она написала, что конкурс символизирует объединение миллиардов людей, которые не хотят видеть на экранах «грязь и извращения».

Мизулина подчеркнула, что аудитория устала от артистов-мужчин в платьях и прочих явлений, которые она назвала абсурдными. По её словам, Россия, несмотря на серьёзные трудности со всех сторон, выступила инициатором масштабного музыкального проекта, альтернативного «прогнившей западной идее», и ныне одержала идеологическую победу, которой она гордится.

Напомним, 21 сентября представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем международного конкурса «Интервидение». На втором месте — киргизское трио NOMAD, на третьем — Дана Аль Мир из Катара.

Позднее Дык Фук сообщил о намерении перечислить часть призовых средств на благотворительность в России.

