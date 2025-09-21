Мизулина назвала «Интервидение» символом единения традиционного мира

Мизулина подчеркнула, что аудитория устала от артистов-мужчин в платьях и прочих явлений, которые она назвала абсурдными. По её словам, Россия, несмотря на серьёзные трудности со всех сторон, выступила инициатором масштабного музыкального проекта, альтернативного «прогнившей западной идее», и ныне одержала идеологическую победу, которой она гордится.