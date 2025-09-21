Российские военные ликвидируют бронетехнику Вооружённых сил Украины за Часов Яром в Донецкой народной республике, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Спецназ сжигает бронетехнику врага, поддерживая наступление за Часов Яром», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что разведчики РФ выслеживают и уничтожают бронетехнику противника неподалёку от Веролюбовки между Краматорском и Часов Яром, а также показали соответствующие кадры.
В июле в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие освободили Часов Яр в ДНР.
Ранее сообщалось, что военные РФ уничтожают пехоту Вооружённых сил Украины, а также уничтожают снабжение противника в окрестностях Часова Яра в Донецкой народной республике.