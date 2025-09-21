Ричмонд
В МВД рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств

МВД: мошенники на сайте знакомств могут искать жертв в конкретном регионе России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Если собеседник живет за рубежом, при этом активно ищет спутника в конкретном регионе России, вероятнее всего, это мошенник, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, россияне на сайтах знакомств не должны ориентироваться только на фотографии в анкете и описание профиля.

«Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране», — говорится в материалах.

Исходя из материалов, наиболее распространенная стратегия — когда мошенники предлагают встречи, но всегда возникают «непредвиденные обстоятельства». По этим же причинам аферисты просят деньги у жертвы, уточняется в материалах.

«Злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства “для внесения залога”, — заключается в материалах.