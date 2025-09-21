Ричмонд
Россиянам рассказали, когда в России начнется пик заболеваемости гриппом

Онищенко: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России начнется в декабре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться в России в декабре, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко уточнил, что грипп развивается так: сначала подъем заболеваемости на протяжении двух-трех недель, потом около четырех недель — плато на высоких цифрах, а затем начинается снижение. Если в регионе начался эпидемический подъем, то он длится семь-девять недель, объяснил специалист.

«Подъем заболеваемости (гриппом и ОРВИ — ред.) в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу», — рассказал агентству Онищенко.

Если подъем заболеваемости начнется в ноябре-декабре, то это будет первым признаком того, что эпидемия будет более интенсивной с появлением новых, агрессивных штаммов, отметил эксперт.

«Если это те штаммы, которые уже были, но продолжают циркулировать, то это (означает что — ред.) подъем основной — после школьных каникул зимних, после 10 января», — заключил Онищенко.