Россиянам рассказали, когда в России начнется пик заболеваемости гриппом

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться в России в декабре, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Онищенко уточнил, что грипп развивается так: сначала подъем заболеваемости на протяжении двух-трех недель, потом около четырех недель — плато на высоких цифрах, а затем начинается снижение. Если в регионе начался эпидемический подъем, то он длится семь-девять недель, объяснил специалист.
«Подъем заболеваемости (гриппом и ОРВИ — ред.) в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу», — рассказал агентству Онищенко.
Если подъем заболеваемости начнется в ноябре-декабре, то это будет первым признаком того, что эпидемия будет более интенсивной с появлением новых, агрессивных штаммов, отметил эксперт.
«Если это те штаммы, которые уже были, но продолжают циркулировать, то это (означает что — ред.) подъем основной — после школьных каникул зимних, после 10 января», — заключил Онищенко.