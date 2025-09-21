Россиянам рассказали, когда в России начнется пик заболеваемости гриппом

«Подъем заболеваемости (гриппом и ОРВИ — ред.) в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу», — рассказал агентству Онищенко.