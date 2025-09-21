Декан Виноградов: в ряде регионов пенсионеры получат доплату к 1 октября

В некоторых муниципалитетах уже утверждены собственные меры поддержки ко Дню пожилого человека. Там выплаты могут быть оформлены как единовременная помощь или предоставление льгот на оплату услуг. Виноградов рекомендовал пенсионерам заранее обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ. Специалисты учреждений дадут подробную информацию о действии местных программ, необходимости подачи заявления и порядке получения средств.