Декан Виноградов: в ряде регионов пенсионеры получат доплату к 1 октября

Пенсионеры получат выплаты.
В ряде регионов России пенсионеры смогут получить дополнительную выплату ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По словам эксперта, инициатива реализуется на уровне субъектов РФ, а средства выделяются из местных бюджетов.
Причиной введения доплат стала необходимость поддержки пожилых граждан в условиях роста расходов. «Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — пояснил Виноградов агентству «Прайм». Он уточнил, что решение о предоставлении средств принимают региональные власти, исходя из финансовых возможностей и действующих социальных программ.
В некоторых муниципалитетах уже утверждены собственные меры поддержки ко Дню пожилого человека. Там выплаты могут быть оформлены как единовременная помощь или предоставление льгот на оплату услуг. Виноградов рекомендовал пенсионерам заранее обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ. Специалисты учреждений дадут подробную информацию о действии местных программ, необходимости подачи заявления и порядке получения средств.
Размер доплаты и условия назначения в каждом регионе будут различаться. Например, где-то помощь предоставят всем пенсионерам, а где-то — только определенным категориям граждан, имеющим низкий доход или находящимся в трудной жизненной ситуации. Ожидается, что информация о выплатах будет опубликована на официальных сайтах органов соцзащиты и местных администраций.