Кинолог рассказал, как правильно подготовить собаку к поездке в машине

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Перевозка собаки в машине может стать одним из самых сложных моментов во владении питомцем, в этом вопросе нужно придерживаться чётких правил и не ориентироваться на сцены из фильмов или ролики из социальных сетей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«В случае с детьми родители подходят к путешествию на машине довольно серьёзно. Во многом это стало возможным благодаря строгой системе штрафов. В ситуации с собаками ограничения как бы есть, но на деле соблюдаются они не столь строго, поскольку просто нет единого закона, регулирующего перевозку. Однако это не повод игнорировать правила безопасности», — сказал Голубев.
Он назвал сомнительной затею посадить собаку в транспорт без предварительной подготовки — у животного может просто не выдержать вестибулярный аппарат, кроме того, это чревато лишним стрессом. Даже к поездкам на короткие расстояния питомца лучше приучать ещё в раннем возрасте, постепенно увеличивая время поездки. Самый первый раз стоит и вовсе дать щенку просто обнюхать салон и всё внимательно изучить внутри автомобиля, посоветовал кинолог.
Голубев также рассказал о некоторых правилах, которых стоит придерживаться непосредственно перед поездкой. Так, кормить собаку нужно не менее чем за пару часов, а при возможности перед посадкой в машину сходить на интенсивную прогулку, чтобы питомец был немного уставшим. Также стоит сводить собаку в туалет, на всякий случай застелить салон или переноску впитывающими пелёнками и обязательно запастись поилкой с водой.
По словам кинолога, строгих правил, как перевозить собаку, нет, но нужно учитывать, что по российским законам поездка с питомцем приравнивается к перевозке грузов. Это значит, что собака не должна загораживать вид, мешать движению, создавать аварийные ситуации.
«Крупную собаку лучше разместить в багажном отделении в просторной переноске. Или, если машина позволяет, разделить багажное отделение от салона решёткой. Небольшую собаку можно перевозить на заднем сидении с помощью специального ремня безопасности, который выглядит как шлейка и крепится к сиденью. Предварительно застелите его нескользящими пелёнками», — рассказал президент РКФ.
Привычку собак высовываться из окна во время движения он назвал небезопасной — так питомец рискует получить травму, занести инфекцию или посторонний предмет в глаз. Кроме того, также в целях безопасности лучше не разрешать любимцу перемещаться внутри салона. Если животное начинает беспокоиться и суетиться, Голубев предложил сделать остановку, выйти на прогулку, предложить воду. В целом, по его словам, рекомендовано останавливаться раз в три часа.
Во время дальних поездок по России необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт, напомнил кинолог. При поездке за границу нужно будет также оформить ветеринарное свидетельство по форме № 1 и чипировать питомца. Кроме того, не лишним будет изучить местные законы о перевозке животных. Они могут серьёзно отличаться от российских, например, кое-где можно получить серьёзный штраф за непристёгнутую собаку.
«Если вы оставите животное одного в машине, это грозит штрафом. В случае гибели собаки в салоне по вине хозяина вам грозит уголовная ответственность. Уголовное дело будет возбуждено по статье “Жестокое обращение с животными”, — добавил Голубев.