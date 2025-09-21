Кинолог рассказал, как правильно подготовить собаку к поездке в машине

Голубев также рассказал о некоторых правилах, которых стоит придерживаться непосредственно перед поездкой. Так, кормить собаку нужно не менее чем за пару часов, а при возможности перед посадкой в машину сходить на интенсивную прогулку, чтобы питомец был немного уставшим. Также стоит сводить собаку в туалет, на всякий случай застелить салон или переноску впитывающими пелёнками и обязательно запастись поилкой с водой.