Стало известно о допвыплатах пенсионерам к 1 октября

Российские пенсионеры получат выплаты в честь Дня пожилых людей 1 октября.

Российские пенсионеры получат выплаты в честь Дня пожилых людей 1 октября. Однако это коснется лишь жителей нескольких регионов, сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что данные доплаты являются региональной, а не федеральной инициативой. Поэтому они заложены в бюджеты субъектов РФ. И решение по ним принимают местные власти.

«Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — говорится в сообщении.

О наличии или отсутствия таких региональных программ поддержки пенсионеры могут узнать при обращении в свои отделения Соцфонда или МФЦ. Там проконсультируют на счет местных выплат и как их получить.

