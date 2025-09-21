Стало известно о допвыплатах пенсионерам к 1 октября

Российские пенсионеры получат выплаты в честь Дня пожилых людей 1 октября. Однако это коснется лишь жителей нескольких регионов, сообщает агентство «Прайм».
Отмечается, что данные доплаты являются региональной, а не федеральной инициативой. Поэтому они заложены в бюджеты субъектов РФ. И решение по ним принимают местные власти.
«Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — говорится в сообщении.
О наличии или отсутствия таких региональных программ поддержки пенсионеры могут узнать при обращении в свои отделения Соцфонда или МФЦ. Там проконсультируют на счет местных выплат и как их получить.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.