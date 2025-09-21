Ричмонд
RMF FM: в Польше найден последний БПЛА, нарушивший воздушное пространство

В Польше нашли последний дрон, который 10 сентября нарушил воздушное пространство.

Источник: Комсомольская правда

В Польше был обнаружен последний беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Дрон нашли 20 сентября на территории гмины Корше Варминьско-Мазурского воеводства, примерно в 50 метрах от одного из зданий.

«Находку сделал владелец участка примерно в 50 метрах от постройки… Вероятно, это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вылетели на территорию Польши», — сообщает радиостанция.

По предварительным данным, данный беспилотник может быть последним из 19 разыскиваемых. Информация о его обнаружении направлена в военную жандармерию и органы прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бездоказательные обвинения Польши в адрес России на фоне инцидента с дронами.

Накануне немецкое издание Der Spiegel заявило, что целью пяти сбитых над Польшей БПЛА был аэропорт и центр в Жешуве.

