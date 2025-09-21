В Ленобласти вор вынес сейф с 3 млн рублей и забыл фонарь с отпечатками

Неизвестный обокрал офис ООО «М Парс» на Железнодорожной улице в ночь с 18 на 19 сентября, сообщает 78.ru. Грабитель попал в помещение, отжав окно на первом этаже. Он забрал с собой ноутбук и сейф, в котором находилось 2,7 миллиона рублей.
Правоохранители уже изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. «Форточника» ищут.
Ранее Life.ru рассказывал, как таксист в Турции ограбил Валерию и Иосифа Пригожина. Путём манипуляций с терминалом аферист не просто украл 30 долларов, а выманил $12 тысяч (примерно 1 миллион рублей).