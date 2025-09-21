В МВД объяснили, как вычислить мошенника на сайте знакомств

Согласно материалам МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, одним из признаков мошенничества на сайтах знакомств может служить ситуация, когда собеседник, проживающий за рубежом, активно ищет спутника жизни в конкретном регионе России.
В ведомстве рекомендуют россиянам не ограничиваться изучением фотографий и описания профиля при знакомстве в интернете. Особое внимание следует обращать на несоответствия в рассказах собеседника.
В материалах отмечается, что распространенной схемой мошенников является предложение о встрече, которое неизменно отменяется из-за внезапно возникших «непредвиденных обстоятельств». Именно под этими предлогами злоумышленники просят денежные средства у своих жертв.
В частности, мошенники часто утверждают, что были задержаны на границе и нуждаются в средствах для внесения залога.
