Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД объяснили, как вычислить мошенника на сайте знакомств

Согласно материалам МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, одним из признаков мошенничества на сайтах знакомств может служить ситуация, когда собеседник, проживающий за рубежом, активно ищет спутника жизни в конкретном регионе России.

Согласно материалам МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, одним из признаков мошенничества на сайтах знакомств может служить ситуация, когда собеседник, проживающий за рубежом, активно ищет спутника жизни в конкретном регионе России.

В ведомстве рекомендуют россиянам не ограничиваться изучением фотографий и описания профиля при знакомстве в интернете. Особое внимание следует обращать на несоответствия в рассказах собеседника.

В материалах отмечается, что распространенной схемой мошенников является предложение о встрече, которое неизменно отменяется из-за внезапно возникших «непредвиденных обстоятельств». Именно под этими предлогами злоумышленники просят денежные средства у своих жертв.

В частности, мошенники часто утверждают, что были задержаны на границе и нуждаются в средствах для внесения залога.

Читайте материал по теме: Россиянин собрал миллионы с инвесторов и скрылся.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.