Названы регионы-лидеры по числу преступлений, совершенных рецидивистами

По статистическим данным, всего в 2024 году в России было зафиксировано более 513 тысяч преступлений, совершенных рецидивистами. Больше всего подобных преступлений было совершено в Приволжском федеральном округе: более 105 тысяч, уточняется в данных. В Центральном федеральном округе рецидивисты совершили более 94 тысяч преступлений, а в Сибирском федеральном округе — более 82 тысяч преступлений, добавляется в статистических данных.