Названы регионы-лидеры по числу преступлений, совершенных рецидивистами

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Челябинская и Свердловская области, а также Краснодарский край стали лидерами по числу зафиксированных в 2024 году преступлений, совершенных рецидивистами, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно статистическим данным, лидерами в 2024 году по количеству преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, стали Челябинская и Свердловская области: 19,5 тысяч и 18,9 тысячи преступлений соответственно. Также в тройку лидеров вошел Краснодарский край: там в прошлом году зафиксировали 16,6 тысячи преступлений, совершенных рецидивистами, свидетельствуют данные.
По статистическим данным, всего в 2024 году в России было зафиксировано более 513 тысяч преступлений, совершенных рецидивистами. Больше всего подобных преступлений было совершено в Приволжском федеральном округе: более 105 тысяч, уточняется в данных. В Центральном федеральном округе рецидивисты совершили более 94 тысяч преступлений, а в Сибирском федеральном округе — более 82 тысяч преступлений, добавляется в статистических данных.