Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы-лидеры по числу преступлений, совершенных рецидивистами

Челябинская область лидирует по преступлениям, совершенным рецидивистами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Челябинская и Свердловская области, а также Краснодарский край стали лидерами по числу зафиксированных в 2024 году преступлений, совершенных рецидивистами, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно статистическим данным, лидерами в 2024 году по количеству преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, стали Челябинская и Свердловская области: 19,5 тысяч и 18,9 тысячи преступлений соответственно. Также в тройку лидеров вошел Краснодарский край: там в прошлом году зафиксировали 16,6 тысячи преступлений, совершенных рецидивистами, свидетельствуют данные.

По статистическим данным, всего в 2024 году в России было зафиксировано более 513 тысяч преступлений, совершенных рецидивистами. Больше всего подобных преступлений было совершено в Приволжском федеральном округе: более 105 тысяч, уточняется в данных. В Центральном федеральном округе рецидивисты совершили более 94 тысяч преступлений, а в Сибирском федеральном округе — более 82 тысяч преступлений, добавляется в статистических данных.