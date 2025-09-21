Россиянам рассказали, как сохранить свеклу свежей до весны

Чтобы защитить корнеплоды от грибка, стены и стеллажи можно обработать паяльной лампой или побелить свежегашеной известью с медным купоросом. Побелку проводят в два слоя: сначала первый, после высыхания — второй, и овощи будут храниться долго и без повреждений.