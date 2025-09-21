Россиянам рассказали, как сохранить свеклу свежей до весны

Своя свекла всегда вкуснее и полезнее магазинной. Она без нитратов, пестицидов и гербицидов. Но не всем удается сохранить корнеплоды всю зиму. Агроном-селекционер Светлана Михайлова рассказала KP.RU, как правильно подойти к выбору сорта и подготовке погреба, чтобы овощи не пропали.
— Лучше всего хранятся корнеплоды диаметром 10−12 см. Крупные лежат хуже — быстрее загнивают, а слишком мелкие — вянут. Для хранения подходят среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта свеклы — эта информация всегда указана на пакетике с семенами, — поделилась эксперт.
По ее словам, мытую свеклу можно держать только неделю, и то только в холодильнике — отправлять ее в погреб смысла нет. Для долгого хранения овощи нужно правильно подготовить и правильно уложить в сухой, прохладный и чистый погреб.
Чтобы защитить корнеплоды от грибка, стены и стеллажи можно обработать паяльной лампой или побелить свежегашеной известью с медным купоросом. Побелку проводят в два слоя: сначала первый, после высыхания — второй, и овощи будут храниться долго и без повреждений.