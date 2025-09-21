Эксперт Подольская рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября

Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в следующем году будут проиндексированы почти все виды пособий. В частности, с 1 января проиндексируют все пособия, которые зависят от заработных плат граждан.