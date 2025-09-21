Эксперт Подольская рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября

С 1 октября этого года заработная плата государственных служащих вырастет за счет индексации. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
По ее словам, это коснется сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, сотрудников силовых ведомств и всех организаций, чье финансирование осуществляется из федерального бюджета.
— С начала следующего месяца произойдет повышение окладов и тарифных ставок. Но индексация не затронет сотрудников учреждений, финансируемых из региональных и местных бюджетов, — пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что изначально была запланирована индексация на 4,5 процента, но позже ее увеличили до 7,6 процента из-за высокой инфляции.
Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в следующем году будут проиндексированы почти все виды пособий. В частности, с 1 января проиндексируют все пособия, которые зависят от заработных плат граждан.