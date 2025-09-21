Пушков оценил высказывание Стубба о гарантиях безопасности для Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о гарантиях безопасности для украинской стороны, он подчеркнул, что принятие условий мирного урегулирования на Украине возможно только с согласия Российской Федерации.
Пушков отметил, Стубб «сморозил глупость».
«Президент Финляндии Стубб, желая выглядеть решительным и твёрдым, сморозил явную глупость, заявив, что у РФ якобы “нет абсолютно никакого права голоса” в вопросе о так называемых гарантиях безопасности Украины», — написал он в Telegram.
По словам Пушкова, если бы у российской стороны «не было права голоса», президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не стал бы встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
«Всему миру ясно, что без согласия РФ никакого урегулирования украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касаются её безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба», — подчеркнул Пушков.
Он уточнил, что Стуббу следует взять слова обратно, в ином случае он может оказаться в числе западных политиков, известных благодаря нелепым высказываниям, а также «начать состязаться» за первое место с председателем 80-й сессии ГА Организации Объединённых Наций Анналеной Бербок.
Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу лишь после заключения договорённостей между Российской стороной и Киевом, при этом, по его словам, у РФ якобы «не будет права вето в отношении их формата». Он также утверждает, что ЕС «не намерен учитывать интересы РФ» в гарантиях безопасности.
Ранее сообщалось, что Стубб и бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон поссорились на конференции в украинской столице.