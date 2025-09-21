Пушков оценил высказывание Стубба о гарантиях безопасности для Украины

Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу лишь после заключения договорённостей между Российской стороной и Киевом, при этом, по его словам, у РФ якобы «не будет права вето в отношении их формата». Он также утверждает, что ЕС «не намерен учитывать интересы РФ» в гарантиях безопасности.