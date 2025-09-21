Ричмонд
Трамп: США требуют от Афганистана вернуть контроль над базой Баграм немедленно

Трамп заявил, что США ведет переговоры с Афганистаном.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтонская администрация требует от Афганистана немедленного возврата контроля над авиабазой Баграм. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 21 сентября.

«Мы ведем переговоры с Афганистаном. Мы хотим вернуть эту базу. Нам нужно, чтобы это произошло как можно скорее, прямо сейчас», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома заявил, что если Афганистан не выполнит определённых условий, то будут «приняты определённые меры». Однако он не уточнил, какие и что подразумевается под «условиями». Когда журналисты спросили о возможности ввода американских войск, Трамп отказался комментировать этот вопрос, заявив, что обсуждение данной темы не планируется.

Ранее он заявил, что Афганистан столкнется с последствиями, если не согласится вернуть США контроль над базой.

По словам Трампа, одним из мотивов для возвращения этой базы является её стратегическое расположение. Баграм находится всего в часе полета от места производства ядерного оружия Китаем.

