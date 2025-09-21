Трамп: США требуют от Афганистана вернуть контроль над базой Баграм немедленно

Вашингтонская администрация требует от Афганистана немедленного возврата контроля над авиабазой Баграм. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 21 сентября.
«Мы ведем переговоры с Афганистаном. Мы хотим вернуть эту базу. Нам нужно, чтобы это произошло как можно скорее, прямо сейчас», — подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома заявил, что если Афганистан не выполнит определённых условий, то будут «приняты определённые меры». Однако он не уточнил, какие и что подразумевается под «условиями». Когда журналисты спросили о возможности ввода американских войск, Трамп отказался комментировать этот вопрос, заявив, что обсуждение данной темы не планируется.
Ранее он заявил, что Афганистан столкнется с последствиями, если не согласится вернуть США контроль над базой.
По словам Трампа, одним из мотивов для возвращения этой базы является её стратегическое расположение. Баграм находится всего в часе полета от места производства ядерного оружия Китаем.