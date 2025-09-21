Трамп: США требуют от Афганистана вернуть контроль над базой Баграм немедленно

Глава Белого дома заявил, что если Афганистан не выполнит определённых условий, то будут «приняты определённые меры». Однако он не уточнил, какие и что подразумевается под «условиями». Когда журналисты спросили о возможности ввода американских войск, Трамп отказался комментировать этот вопрос, заявив, что обсуждение данной темы не планируется.