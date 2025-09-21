Ричмонд
Декан Виноградов: В ряде регионов пенсионеры получат доплату к 1 октября

В некоторых российских регионах пенсионеры смогут получить доплаты ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он пояснил, что это региональная, а не федеральная поддержка, поэтому сумма и условия получения этих выплат зависят от местных властей. Также в некоторых муниципалитетах работают свои программы поддержки.

— Пенсионерам следует заранее обратиться в территориальное отделение Соцфонда РФ или в многофункциональный центр, чтобы уточнить, предусмотрена ли выплата в конкретном субъекте и требуется ли подать заявление, — рассказал Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Идея ежеквартальной индексации пенсий и соцпособий заслуживает внимания. Об этом 18 сентября высказался президент России Владимир Путин.

16 сентября глава Социального фонда РФ Сергей Чирков объявил, что со следующего года индексация пенсий гражданам будет проходить в два этапа. Первый состоится 1 февраля и коснется страховой пенсии, а второй — 1 апреля.