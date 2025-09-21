В Госдуме предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах

Ранее Госдуме рассказали, что ждёт владельцев вейпов после запрета их продажи. Депутат Сергей Леонов подчеркнул, что использовать электронные сигареты можно будет и дальше — речь идёт только об ограничении торговли. Парламентарий заверил, что штрафовать или наказывать за хранение вейпов никто не собирается.