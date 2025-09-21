Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию в базе данных ведомства.
Напомним, что Патрушева объявили в розыск 18 июля. Позднее, 11 июля, СБУ заочно предъявила вице-премьеру РФ обвинения по статье о военных преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Поводом для обвинений, по заявлению ведомства, стала якобы кража украинского зерна с территорий, вошедших в состав России.
Напомним, что в 2018 по 2024 год Патрушев занимал пост министра сельского хозяйства РФ.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Кроме нее, в санкционный список попали глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул и внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля — Пьер.