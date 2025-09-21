Участница «Интервидения» из Эфиопии Султан была удивлена просьбе SHAMAN к жюри

Участница международного музыкального конкурса «Интервидение» из Эфиопии Нетсанет Султан прокомментировала просьбу российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, к жюри не оценивать его выступление.
— Я была удивлена, — рассказала она корреспонденту ТАСС.
Артист SHAMAN попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не захотел претендовать на победу.
Победителем «Интервидения» стал вьетнамский певец Дык Фук. Он выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри.
«Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве. Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.
Московское «Интервидение» открыл дуэт Димы Билана и Полины Гагариной. Победитель Евровидения-2008 и серебряный призер Евровидения-2015 исполнили композицию «На заре» из репертуара группы «Альянс».