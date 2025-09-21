Ричмонд
Бразилия исключила США из форума в рамках ГА ООН

Трамп «ставит под сомнение» демократию Бразилии.

Источник: Аргументы и факты

Бразилия решила не допускать Соединённые Штаты до участия во втором форуме «В защиту демократии и против экстремизма», который состоится в рамках Генассамблеи Организации Объединённых Наций, информирует CNN Brasil.

По данным телеканала, решение принято на фоне санкций со стороны США. В материале сказано, что президент США Дональд Трамп «ставит под сомнение» демократию Бразилии, а также «нападает на избирательную и судебную системы».

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума “В защиту демократии и против экстремизма”. Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

Форум «В защиту демократии и против экстремизма» организовал президент Бразилии Луис Инасиу Лулой да Силва совместно с лидерами Чили, Колумбии, Уругвая и Испании. Во втором форуме примут участие представители около 30 государств. В первом мероприятии участвовал представитель Госдепа США.

Ранее сообщалось, что в МИД Бразилии отреагировали на слова госсекретаря Соединённых Штатов Марко Рубио, отметив, что угрозы в адрес страны не смогут поколебать бразильскую демократию.

