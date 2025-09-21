Sohu: торговые сделки Польши и Китая вызвали возмущение у ЕС

Журналисты уточняют, что страны подписали соглашение о сотрудничестве по экспорту китайской продукции из редкоземельных металлов и договорились по поводу транспортных инициатив.
«ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значительную возможность для сотрудничества», — сказано в публикации.
Автор статьи отметил, что Польша не случайно стала первой страной, которая подписала соглашение с Китаем о редкоземельных металлах. Он обратил внимание на роль республики как транспортного хаба в системе безопасности Восточной Европы.
В публикации подчёркивается, что Польша обладает двойной ценностью для китайских компаний. С одной стороны, она является воротами на европейский рынок, с другой — ключевым узлом, который соединяет логистические сети Восточной и Западной Европы.
Напомним, ранее издание Politico, ссылаясь на мнение экспертов, написало, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией может существенно осложнить торговые отношения ЕС и Китая. По словам специалистов, этот шаг негативно отразится на основном железнодорожном маршруте, который используется для доставки до 90% грузов между КНР и Евросоюзом.