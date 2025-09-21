Ричмонд
Sohu: торговые сделки Польши и Китая вызвали возмущение у ЕС

Варшава и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве по экспорту продукции из редкоземельных металлов.

Источник: Аргументы и факты

ЕС и США возмущены в связи с рядом сделок, которые Польша заключила с Китаем в ходе визита в Варшаву главы МИД КНР Ван И, написал портал Sohu.

Журналисты уточняют, что страны подписали соглашение о сотрудничестве по экспорту китайской продукции из редкоземельных металлов и договорились по поводу транспортных инициатив.

«ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значительную возможность для сотрудничества», — сказано в публикации.

Автор статьи отметил, что Польша не случайно стала первой страной, которая подписала соглашение с Китаем о редкоземельных металлах. Он обратил внимание на роль республики как транспортного хаба в системе безопасности Восточной Европы.

В публикации подчёркивается, что Польша обладает двойной ценностью для китайских компаний. С одной стороны, она является воротами на европейский рынок, с другой — ключевым узлом, который соединяет логистические сети Восточной и Западной Европы.

Напомним, ранее издание Politico, ссылаясь на мнение экспертов, написало, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией может существенно осложнить торговые отношения ЕС и Китая. По словам специалистов, этот шаг негативно отразится на основном железнодорожном маршруте, который используется для доставки до 90% грузов между КНР и Евросоюзом.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
