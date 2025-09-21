Россиянам будет доступен новый способ получать соцвыплаты

Депутат отметил, что со следующего года планируется расширение применения цифрового рубля: с 1 января 2026 года он станет доступен для всех федеральных выплат, включая пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия. Немкин подчеркнул, что речь идет не о замене привычных способов расчетов, а о предоставлении гражданам дополнительного выбора — выплаты можно будет получать на карту, наличными или в цифровых рублях. В 2027 году механизм распространится на региональные бюджеты и внебюджетные фонды, что позволит унифицировать финансовые потоки на всех уровнях и повысить прозрачность расчетов.