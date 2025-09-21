Россиянам будет доступен новый способ получать соцвыплаты

Россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях.
Россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях уже с 1 октября. Об этом сообщил федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. На первом этапе цифровые рубли будут использоваться для конкретного числа расходов федерального бюджета, что позволит протестировать новую систему в условиях ограниченного масштаба.
«С 1 октября 2025 года в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Такой подход позволяет протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе», — заявил Немкин в разговоре с РИА Новости.
Депутат отметил, что со следующего года планируется расширение применения цифрового рубля: с 1 января 2026 года он станет доступен для всех федеральных выплат, включая пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия. Немкин подчеркнул, что речь идет не о замене привычных способов расчетов, а о предоставлении гражданам дополнительного выбора — выплаты можно будет получать на карту, наличными или в цифровых рублях. В 2027 году механизм распространится на региональные бюджеты и внебюджетные фонды, что позволит унифицировать финансовые потоки на всех уровнях и повысить прозрачность расчетов.
Внедрение цифрового рубля будет происходить постепенно и добровольно — автоматического открытия счетов не планируется. О старте выплат в новом формате граждан будут информировать заранее. По словам депутата, доступ к цифровым средствам обеспечат мобильные приложения банков, а перевод или конвертация в обычные деньги займут минимум времени. Такой подход, подчеркнул Немкин, позволит сохранить доверие к инновации и обеспечить плавное привыкание общества к новой форме денег.
Ранее доцент кафедры экономики РУДН Софья Главина сообщила, что полномасштабное внедрение цифрового рубля намечено на 1 сентября 2026 года. Однако, по словам эксперта, отдельные подготовительные мероприятия стартуют уже до завершения текущего года, передает «Царьград».