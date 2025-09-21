Ричмонд
CNN Brasil: Бразилия не позвала США на форум о демократии в рамках ГА ООН

Бразилия не пригласила США на форум «В защиту демократии и против экстремизма».

Источник: Комсомольская правда

Бразилия не пригласила США на второй форум «В защиту демократии и против экстремизма», который пройдет в рамках Генеральной ассамблеи ООН. По информации CNN Brasil, Вашингтон не будет участвовать в обсуждении вопросов демократии.

«Бразилия исключила США из числа участников второго форума “В защиту демократии и против экстремизма” на фоне американских санкций. Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что форум организован президентом Бразилии Лулой да Силвой совместно с лидерами Испании, Колумбии, Чили и Уругвая. В конференции примут участие представители около 30 стран.

Ранее глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен научиться цивилизованной манере ведения диалога с другими странами.

