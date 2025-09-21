Победитель «Интервидения» Дык Фук заявил, что хочет доучить русский язык

Вьетнамский певец Дык Фук, который одержал победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил, что хочет доучить русский язык, чтобы написать на нём песню.
«Для господина Дык Фука было бы большой честью не только сделать, скажем так, коллаборацию с русскими артистами, но и наконец-таки доучить русский язык и собственными руками написать песню на русском языке», — сказал в телепрограмме «Пусть говорят» переводчик исполнителя.
Напомним, ранее Дык Фук признался, что победа на «Интервидении» стала для него неожиданностью. Он отметил, что имел бы меньше шансов на успех, если бы российский певец SHAMAN не отказался от борьбы.
Вьетнамский исполнитель также добавил, что чаще всего слушал песни участников «Интервидения», представлявших Россию, Белоруссию и Казахстан.