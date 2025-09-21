Расчёт миномёта под руководством рядового Янковича уничтожил опорники ВСУ

Миномётный расчёт под руководством гвардии рядового Андрея Янковича ликвидировал около четырёх опорников Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что военные уклонялись от атак ВСУ, миномётная батарея Янковича оказалась под ударами беспилотных летательных аппаратов.
«Военнослужащий сохранил самообладание, быстро и точно корректировал огонь миномёта, обеспечивая своей работой эффективное подавление огневых точек ВСУ. Расчёт успешно уклонялся от атак и возобновлял выполнение боевой задачи, военнослужащие поразили все назначенные цели», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что уничтожение опорников противника значительно облегчило продвижение штурмовиков. Это стало возможным благодаря слаженным действиям и умелому руководству Янковича.
