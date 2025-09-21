Дмитрий Демешин пообещал школьникам новые бесплатные поездки

В Хабаровском крае продолжат программу бесплатных туристических поездок для школьников. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин на пленарном заседании III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». По его словам, приоритет получат дети участников СВО, ребята из многодетных и малоимущих семей, победители олимпиад и конкурсов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона подчеркнул, что туристический поток в крае растёт: только за 8 месяцев 2024 года он увеличился на 30% и составил более 1 млн поездок. В планах — развитие трансграничного туризма с Китаем, в том числе через новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский.
Кроме того, губернатор сообщил о продолжении спецпроекта по поездкам на Шантарские острова по льготным ценам.
С приветственным словом к участникам форума обратился замминистра по развитию Дальнего Востока Павел Волков, передав приветствие от Юрия Трутнева. Он отметил, что федеральные власти поддерживают проекты в туризме: строятся гостиницы, санатории, маршруты, а также разрабатывается новый самолёт «Байкал» для региональных перевозок.
Форум «Открой Дальний Восток» продолжит работу культурной программой: на набережной стадиона им. Ленина стартует праздник «Мы — большая страна» и гастрономический фестиваль «ГастроХаб».