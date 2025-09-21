Дмитрий Демешин пообещал школьникам новые бесплатные поездки

Глава региона подчеркнул, что туристический поток в крае растёт: только за 8 месяцев 2024 года он увеличился на 30% и составил более 1 млн поездок. В планах — развитие трансграничного туризма с Китаем, в том числе через новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский.