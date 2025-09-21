Белый, жёлтый или чёрный: Врач объяснила Life.ru, что скрывает налёт на языке

По словам специалиста, налёт на языке представляет собой смесь бактерий, остатков пищи, клеточных тканей и слюны. Он может образовываться из-за разных причин, а его цвет и консистенция нередко указывают на конкретные болезни. Белый налёт часто свидетельствует о грибковых инфекциях, желтоватый может намекать на проблемы с печенью или обезвоживание, а коричневый появляется у курильщиков и любителей кофе. Чёрный шершавый налёт, по словам врача, может быть признаком синдрома «чёрного языка».