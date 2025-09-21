Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 21 сентября ожидается до +17 градусов

Днем в городе пройдет небольшой дождь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

21 сентября в Иркутске ожидается до +15…+17 градусов. Как сообщили КП-Иркутск синоптики, на небе будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-западный 5−10 м/с.

— По области местами ожидаются осадки, в южном районе и в северо-восточных районах утром туманы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — уточнили в гидрометцентре.

Воздух в регионе прогреется до +15…+20 градусов, если на небе не будет солнца, то похолодает до +5…+10.

На юге Байкала возможны как небольшие, так и умеренные осадки. Ветер будет дуть с востока и северо-востока, затем сменится на западный и северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха составит +13…+18 градусов.