Дандыкин: РФ ответит угрожающему подводным дроном Киеву «Посейдоном»

Угрожающей своим якобы новым подводным дроном Toloka Украине стоит не забывать, что у России есть беспилотный подводный аппарат с ядерным зарядом «Посейдон», сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, на международном саммите во Львове Украина продемонстрировала образцы новых военных изделий. Среди них подводный дрон Toloka, который якобы способен преодолевать расстояния в 2 тысячи км. Его прозвали «подводным Орешником».
«У меня есть глубокие сомнения насчет именно подводного дрона. Может, надводный или полупогружной… Во всяком случае у нас есть ядерный дрон “Посейдон”. Это оружие судного дня, потому что несет огромный боезаряд. А Украина много чего еще покажет, даже того, чего и быть не может. Все, что они показывают, в лучшем случае было собрано из тех частей, которые им поставляет Запад. И та же крылатая ракета “Фламинго”», — отметил он.
По словам Дандыкина, Владимир Зеленский постоянно показывает якобы новые разработки Украины, чтобы получить больше денег от Запада.
