Дандыкин: РФ ответит угрожающему подводным дроном Киеву «Посейдоном»

«У меня есть глубокие сомнения насчет именно подводного дрона. Может, надводный или полупогружной… Во всяком случае у нас есть ядерный дрон “Посейдон”. Это оружие судного дня, потому что несет огромный боезаряд. А Украина много чего еще покажет, даже того, чего и быть не может. Все, что они показывают, в лучшем случае было собрано из тех частей, которые им поставляет Запад. И та же крылатая ракета “Фламинго”», — отметил он.