Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 сентября

Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков зодиака в воскресенье, 21 сентября 2025 года.
Овнам советуют не планировать на сегодня грандиозных дел: ситуация у представителей знака будет сильно зависеть от внешних факторов и окружающих людей. Возможно, им придется пересмотреть отношения с некоторыми людьми в положительную или отрицательную сторону. Также следует уделить внимание здоровью, позаботиться о питомцах и других подопечных.
Звезды считают, что Тельцам лучше полностью посвятить воскресенье отдыху или, по крайней мере, свести нагрузки к минимуму. Серьезные планы, как рабочие, так и личные, лучше отложить. При соблюдении этих рекомендаций день пройдет комфортно.
Обязанности и ограничения, оставшиеся с прошлых дней, будут оказывать раздражающее воздействие на Близнецов. Подопечные Меркурия могут испытывать слабость и апатию. В таких условиях астрологи советуют им минимизировать контакты и общение, чтобы сэкономить силы.
Раков ожидают трудности, связанные со временем: есть вероятность опоздать или прибыть слишком рано: оказаться в нужный момент в нужном месте вряд ли удастся. Из этого проистекает совет дня: не планировать на этот период важных контактов и поездок.
Аналогичная ситуация, но в сфере финансов складывается у Львов: воскресенье не подойдет для значительных покупок и расходов, инвестиций и сделок. Причем, скорее всего, это будет связано с проблемами у окружения и их безответственностью. Лучшей рекомендацией будет отложить финансовые вопросы на завтра, когда условия станут более благоприятными.
У Дев настал момент подводить итоги минувшего периода. Это хороший день для того, чтобы расстаться с негативными моментами из прошлого: бросить вредную привычку, избавиться от хлама в доме или сменить имидж. Ложка дегтя заключается в том, что представители знака могут необоснованно почувствовать себя одинокими и впасть в тоску.
Внешние факторы и ограничения могут ослабить Весов физически и духовно, в связи с чем многое может пойти не по плану и подорвать веру в свои способности. В этот день лучше отказаться от серьезных дел и планов, внимательнее следить за сутью и формой высказываний.
У Скорпионов настало время судьбоносного выбора, с которым важно быть аккуратным. Следует заблаговременно продумать свои тактику и стратегию, а также порвать связь с прошлым, которое тянет назад. Возможно, речь идет, в том числе, о людях.
Лучшими союзниками Стрельцов в этот день будут время, терпение и самоконтроль. Как и Близнецы, они рискуют оказаться во власти ограничений и обязанностей, а также интересов окружающих. На этот день лучше не строить больших планов и спокойно переждать происходящее — в будущем ситуация станет благоприятнее.
Козерогам советуют не торопить события и не повышать рабочую нагрузку. Лучше потратить это время на подготовку к предстоящим событиям и проверку фактов, информации и важных деталей.
Похожий совет звезды дают Водолеям: в воскресенье им следует подумать над подходами к предстоящим делам, уточнить детали в планах. Больших дел сегодня следует избегать или по крайней мере посоветоваться с окружающими, прежде чем приступать к их выполнению.
Рыбам стоит быть внимательнее к чувствам и интересам окружающих, выдерживая нужную дистанцию при общении. Не стоит пытаться влиять на людей и уж тем более оказывать на них давление. Во многих ситуациях лучшим решением будет молча выслушать собеседника, передает «Рамблер».