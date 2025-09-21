Ричмонд
В США неожиданно отреагировали на «Интервидение»

Международный конкурс «Интервидение», проходивший в России, был возрожден для сохранения многополярности мира и традиционных ценностей, в отличие от «Евровидения».

Международный конкурс «Интервидение», проходивший в России, был возрожден для сохранения многополярности мира и традиционных ценностей, в отличие от «Евровидения». Такое мнение высказала американская газета The Christian Science Monitor.

«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были “мир и дружба”, тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — пишет издание.

Автор материала считает, что Россия пытается сделать Интервидение глобальнее, чем Евровидение. Это связано с тем, отмечает он, что российскую культуру пытаются повсеместно запретить под надуманными предлогами.

Финал Интервидения прошел накануне в Москве. Его участниками стали более 20 государств. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Серебряные и бронзовые награды достались Кыргызстану и Катару соответственно.

