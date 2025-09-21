Части пенсионеров выплатят до 16 тысяч: все о доплатах ко Дню пожилого человека 1 октября

Челябинская область: пенсионеры, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), получат по 800 рублей автоматически. Приморский край: разовая выплата составит 1000 рублей и предоставляется автоматически. Ямало-Ненецкий автономный округ: выплата составит 1122 рубля мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет. Ярославская и Рязанская области: сумма выплаты варьируется от 700 до 1200 рублей, точные цифры ежегодно устанавливаются региональными властями и варьируются в зависимости от района. Ненецкий автономный округ: пенсионеры до 70 лет получат по 5 тысяч рублей, а те, кто старше 70 — 16 640 рублей — в регионе учитываются сложные условия, в которых приходилось работать местным жителям в течение многих лет.