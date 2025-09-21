Части пенсионеров выплатят до 16 тысяч: все о доплатах ко Дню пожилого человека 1 октября

В разных регионах РФ пенсионерам начислят от 800 до 16 тысяч рублей единовременно.
В ряде российских регионов введены дополнительные выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Среди таких регионов: Челябинская область, ЯНАО, Ненецкий автономный округ и другие. Суммы варьируются от 800 рублей до 16 тысяч. В одних регионах выплаты начисляются автоматически, в других необходимо обратиться в МФЦ или Социальный фонд. Чтобы не пропустить возможную помощь, рекомендуется заранее уточнить порядок начисления в своем регионе и при необходимости подать заявление. Подробнее о дополнительных мерах поддержки пенсионеров к празднику — в материале URA.RU.
Доплата пенсионерам к 1 октября.
В преддверии Дня пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября, в ряде регионов России пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Эта инициатива реализуется на уровне субъектов РФ, а средства на выплаты выделяются из местных бюджетов. О новых мерах поддержки граждан старшего возраста рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Почему введены выплаты ко Дню пожилого человека.
Главная причина введения дополнительных выплат — необходимость поддержки пожилых граждан в условиях роста расходов на продукты, лекарства и коммунальные услуги. Как отмечает Виноградов, сумма и условия получения доплат зависят от региона проживания пенсионера, поскольку решение о назначении средств принимают региональные власти, исходя из финансовых возможностей и действующих социальных программ.
В каком виде могут быть оформлены выплаты.
В ряде муниципальных образований уже установлены отдельные меры поддержки, приуроченные ко Дню пожилого человека. В некоторых случаях пенсионерам предоставляются выплаты в виде разовой материальной помощи либо льгот на оплату различных услуг.
Какие регионы выплачивают пособия ко Дню пожилого человека.
Пенсионеры в Челябинской области, ЯНАО, Ненецком АО и других получат выплатыФото: Илья Московец © URA.RU.
В 2025 году единовременные выплаты ко Дню пожилого человека будут произведены не во всех регионах России. Решение о предоставлении таких доплат приняли, в частности, власти Челябинской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края, Ярославской и Рязанской областей.
В Москве и Московской области отдельные выплаты ко Дню пожилого человека не предусмотрены, поскольку в этих регионах, по словам властей, уже действуют дополнительные меры поддержки: ежемесячные доплаты к пенсии, пособия для долгожителей и другие программы. Однако окончательное решение по столичному региону может быть изменено ближе к дате праздника.
Размер выплат в регионах.
Суммы разовых выплат ко Дню пожилого человека существенно различаются по регионам. Например:
Челябинская область: пенсионеры, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), получат по 800 рублей автоматически. Приморский край: разовая выплата составит 1000 рублей и предоставляется автоматически. Ямало-Ненецкий автономный округ: выплата составит 1122 рубля мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет. Ярославская и Рязанская области: сумма выплаты варьируется от 700 до 1200 рублей, точные цифры ежегодно устанавливаются региональными властями и варьируются в зависимости от района. Ненецкий автономный округ: пенсионеры до 70 лет получат по 5 тысяч рублей, а те, кто старше 70 — 16 640 рублей — в регионе учитываются сложные условия, в которых приходилось работать местным жителям в течение многих лет.
Кто может претендовать на выплаты.
В большинстве случаев выплаты ко Дню пожилого человека предоставляются всем пенсионерам, проживающим в регионе. Однако в ряде субъектов РФ помощь назначается только определенным категориям граждан — например, лицам с низким доходом, одиноким пенсионерам или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Также некоторые регионы устанавливают возрастные ограничения для получения выплаты.
«Размер выплат зависит не только от региона, но и от категории получателей. Где-то выплаты делают всем пенсионерам, а где-то только после наступления определенного возраста», — рассказала юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.ru.
Как узнать о наличии выплат в своем регионе.
Пенсионерам рекомендуется заранее обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в многофункциональный центр (МФЦ). Специалисты этих учреждений дадут подробную информацию о действии местных программ, необходимости подачи заявления и порядке получения средств. Также актуальные сведения публикуются на официальных сайтах органов соцзащиты и местных администраций.
Порядок получения выплаты.
Для получения информации о выплатах пенсионерам рекомендуется обратиться в МФЦ или СоцфондФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В большинстве регионов разовые выплаты ко Дню пожилого человека предоставляются автоматически на тот же счет, куда поступает пенсия. Однако в некоторых муниципалитетах для получения средств требуется подать заявление в МФЦ или отделение соцзащиты. Юристы рекомендуют не откладывать обращение и выяснить все детали до 1 октября, чтобы не пропустить возможность получить дополнительную помощь.
Как отметил Виноградов, гражданам рекомендуется заблаговременно обращаться в местные отделения Соцфонда или МФЦ. Сотрудники этих организаций смогут подробно разъяснить условия реализации муниципальных программ, необходимость подачи заявлений, а также порядок получения выплат.
Кандидат юридических наук Натали Феофанова советует всем пенсионерам не ждать автоматического начисления, а обратиться в местное отделение социальной защиты и уточнить, действуют ли в регионе разовые выплаты ко Дню пожилого человека. Это поможет не пропустить возможную поддержку.
Когда начисляют выплаты.
Если в регионе принято положительное решение о выплате, деньги поступают накануне праздника — обычно 30 сентября. Начисление производится по данным органов соцзащиты, где хранится информация о проживающих пенсионерах.
Итоги: что важно знать.
Доплаты ко Дню пожилого человека — это региональная мера поддержки, которая действует не во всех субъектах РФ. Размер и условия выплаты зависят от решения местных властей. В большинстве случаев средства перечисляются автоматически 30 сентября, но иногда требуется заявление. Актуальную информацию можно узнать в отделениях Соцфонда, МФЦ или на официальных сайтах региональных администраций.