Генерал Попов раскрыл, кто стоит за запуском БПЛА вглубь России

Беспилотники в направлении российских регионов могут запускать разные, но скоординированные диверсионные группы, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, в ночь на 20 сентября средства ПВО уничтожили на территории России 149 украинских БПЛА. Беспилотники были поражены в Саратовской, Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской и других областях.
«За запуском беспилотников на территории РФ стоят разные диверсионные группы, даже когда речь идет об одном конкретном регионе. Группы разные, но действуют скоординировано. Вербовщикам из СБУ в этом очень помогают западные страны. А предатели есть везде, которые наживаются на запуске беспилотников. Тут речь не идет о принадлежности к какому-то государству или национальности, здесь дело в порядочности самого человека. Кроме того, эти диверсионные группы могли быть не только подкуплены, но и заранее отправлены со стороны Украины», — отметил Попов.
По словам генерала, СБУ могут помогать такие государства как Великобритания, Италия, Франция, Германия и другие.
Ранее генерал Попов раскрыл причастность Великобритании к запуску БПЛА по РФ.