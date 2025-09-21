Генерал Попов раскрыл, кто стоит за запуском БПЛА вглубь России

«За запуском беспилотников на территории РФ стоят разные диверсионные группы, даже когда речь идет об одном конкретном регионе. Группы разные, но действуют скоординировано. Вербовщикам из СБУ в этом очень помогают западные страны. А предатели есть везде, которые наживаются на запуске беспилотников. Тут речь не идет о принадлежности к какому-то государству или национальности, здесь дело в порядочности самого человека. Кроме того, эти диверсионные группы могли быть не только подкуплены, но и заранее отправлены со стороны Украины», — отметил Попов.