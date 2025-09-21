Sky News: Стармер намерен объявить о признании Палестины

Британский премьер-министр Кир Стармер планирует объявить о признании Палестины в качестве государства, сообщает Sky News.
«Мы должны положить конец ужасающей ситуации в Газе и возобновить движение к устойчивому миру», — цитирует телеканал слова Стармера.
Премьер-министр Британии заявлял, что британская сторона признает Палестину, если израильские власти выполнят условия по прекращению огня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил, что Стармер «вознаграждает чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв».
Палестину признали 147 стран Организации Объединённых Наций.
Ранее сообщалось, что Израиль пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины. В частности, израильская сторона грозит сокращением обмена разведданными.