Sky News: Стармер намерен объявить о признании Палестины

По словам Нетаньяху, Стармер наказывает жертв движения ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер планирует объявить о признании Палестины в качестве государства, сообщает Sky News.

«Мы должны положить конец ужасающей ситуации в Газе и возобновить движение к устойчивому миру», — цитирует телеканал слова Стармера.

Премьер-министр Британии заявлял, что британская сторона признает Палестину, если израильские власти выполнят условия по прекращению огня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил, что Стармер «вознаграждает чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв».

Палестину признали 147 стран Организации Объединённых Наций.

Ранее сообщалось, что Израиль пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины. В частности, израильская сторона грозит сокращением обмена разведданными.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше