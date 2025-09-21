Экс-чиновник ФТС Алеев поехал на СВО вместо отсидки за взятку

Рассмотрение жалобы Алеев приостановлено в связи с его отбытием в зону боевых действий.
Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев, осужденный за получение взятки, отправился в зону специальной военной операции. В связи с этим суд приостановил рассмотрение жалобы Алеева на решение об обращении в доход государства 25 миллионов рублей, ранее взысканных с него по иску Генпрокуратуры.
«Приостановлено — Участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения», — говорится в определении суда, на которое ссылается РИА Новости. Приостановил разбирательство Никулинский суд Москвы.
Ранее Алеева арестовали в марте 2023 года по обвинению в коррупции. В декабре 2024 года Генеральная прокуратура сообщила, что вместе с заместителем начальника транспортно-логистического отдела ЗАО «Терминал Зеленоград — М» Артемом Бережным он был признан виновным соответственно в получении и даче взятки. Суд назначил Алееву 10 лет лишения свободы, Бережному — 5 лет.
В ходе разбирательства установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев получил 22 тысячи долларов США от ООО «Тракер» за ускорение процедур таможенного оформления товаров, а также почти 900 тысяч рублей от Бережного за аналогичные услуги при посредничестве другого должностного лица ФТС России.