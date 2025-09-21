Экс-чиновник ФТС Алеев поехал на СВО вместо отсидки за взятку

В ходе разбирательства установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев получил 22 тысячи долларов США от ООО «Тракер» за ускорение процедур таможенного оформления товаров, а также почти 900 тысяч рублей от Бережного за аналогичные услуги при посредничестве другого должностного лица ФТС России.